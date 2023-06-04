Обнародованы подробности состояния здоровья Эммануила Виторгана
Эммануил Виторган в последнее время часто жаловался на проблемы со здоровьем. А в прошлом месяце 83-летний актер попал в больницу из-за больного сердца. Ни он сам, ни его близкие до недавнего времени не делились подробностями госпитализации, но накануне супруга все же рассказала, что было серьезное хирургическое вмешательство, - пишет Экспресс Газета.
«Мы были в Чазовском центре, профессору Имаеву спасибо огромное! Была операция плановая под наркозом, поэтому переживали и нервничали. Нет, не шунтирование было», — объяснила Млодик журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Сейчас 83-летний артист с женой заняли деньги у друзей, чтобы сохранить жилье. Млодик рассказала, что они до последнего стремились решить проблему своими силами, но в итоге все же справиться не смогли.