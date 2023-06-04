Обнародованы подробности состояния здоровья Эммануила Виторгана

Эммануил Виторган в последнее время часто жаловался на проблемы со здоровьем. А в прошлом месяце 83-летний актер попал в больницу из-за больного сердца. Ни он сам, ни его близкие до недавнего времени не делились подробностями госпитализации, но накануне супруга все же рассказала, что было серьезное хирургическое вмешательство, - пишет Экспресс Газета.