Супруга Виторгана-старшего призналась, что у них с мужем большие долги

Эммануил Виторган и Ирина Млодик уже долгие годы живут в трехэтажном особняке в центре Москвы. Аренда дома составляет 2,5 миллиона рублей в месяц. Тут же, в особняке, супруги устраивают творческие вечера с участием многих известных личностей. Однако доходов от продажи билетов не хватает, чтобы оплачивать аренду, - пишет «Комсомольская Правда».

Сейчас 83-летний артист с женой заняли деньги у друзей, чтобы сохранить жилье. Млодик в шоу «Ты не поверишь!» рассказала, что они до последнего стремились решить проблему своими силами, но в итоге все же справиться не смогли.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что мы в такие долги влезли, чтобы закрыть договор», - призналась Млодик.

У звездной пары две дочери. Этель появилась на свет, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Виторганов Клара родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей.