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Млодик и Виторган влезли в долги для оплаты своего трехэтажного особняка в Москве

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик оказались в затруднительном финансовом положении. Знаменитостям даже приходится занимать деньги у друзей, чтобы оплачивать аренду своего дома.

Млодик и Виторган влезли в долги для оплаты своего особняка в Москве
© globallookpress.com

Уже долгие годы пара проживает в трехэтажном особняке в центре Москвы. Там же проходят творческие вечера с участием многих известных личностей. Однако прибыли с билетов не хватает, чтобы покрывать расходы.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что мы в такие долги влезли, чтобы закрыть договор», — призналась Млодик в шоу «Ты не поверишь!».

Как добавила супруга Виторгана, обращаться за помощью к знакомым было очень неловко. При этом другого выхода знаменитости не нашли.

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