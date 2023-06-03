Млодик и Виторган влезли в долги для оплаты своего особняка в Москве

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик оказались в затруднительном финансовом положении. Знаменитостям даже приходится занимать деньги у друзей, чтобы оплачивать аренду своего дома.

Уже долгие годы пара проживает в трехэтажном особняке в центре Москвы. Там же проходят творческие вечера с участием многих известных личностей. Однако прибыли с билетов не хватает, чтобы покрывать расходы.

«Не хочу говорить на эту тему, потому что мы в такие долги влезли, чтобы закрыть договор», — призналась Млодик в шоу «Ты не поверишь!».