Инстасамка сообщила, что хочет вернуться в Россию
Дарья Зотеева, известная публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, в прошлом году уехала из России. Тогда глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обвинила певицу в пропаганде наркотиков и разврата, концерты исполнительницы стали отменять. Зотеева заявила, что перебралась в Дубай окончательно.
Но, видимо, выступления в Дубае не дали певице возможности поддерживать привычный уровень жизни. Недавно Зотеева прилетела в Москву и встретилась с Мизулиной. Видимо, стороны успешно провели беседу, поскольку Дарья начала говорить о возвращении в Москву, - информирует СтарХит.
«Снимем квартиру, обустроим базу, то есть студию, и будем приезжать сюда и к маме. Хотела бы тут остаться насовсем? Наверное, да, хотела бы. Почему нет? Хотелось бы иметь здесь много крутой недвижимости, потому что у нас очень классный климат. Пожив в Дубае, я поняла, что без зимы скучно, и организм просто охреневает, когда на улице постоянно долбит +35», — говорила артистка.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала фото со встречи с ней без ее согласия.
По словам Мизулиной, за последние полтора месяца Лига безопасного интернета провела несколько встреч с рэперами, причем многие из них проходили в закрытом формате. Как заявила глава ЛБИ, они договаривались с исполнителями, что те не будут публиковать фотографии со встреч без согласования, однако Инстасамка опубликовала снимок с Мизулиной, не согласовав это с организацией.
Глава ЛБИ также заявила, что встречи с рэперами носили профилактический и просветительский характер и проходили в «мирном, добром формате».