Инстасамка сообщила, что хочет вернуться в Россию

«Снимем квартиру, обустроим базу, то есть студию, и будем приезжать сюда и к маме. Хотела бы тут остаться насовсем? Наверное, да, хотела бы. Почему нет? Хотелось бы иметь здесь много крутой недвижимости, потому что у нас очень классный климат. Пожив в Дубае, я поняла, что без зимы скучно, и организм просто охреневает, когда на улице постоянно долбит +35», — говорила артистка.