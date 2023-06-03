Караулова высказалась по поводу своей дальнейшей работы телеведущей

«Несмотря на долгие годы в шоу-бизнесе, я по-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но, тем не менее, сейчас больше хороших откликов. Положительных комментариев больше. Думаю, со временем и я адаптируюсь к своей роли ведущей, и люди будут ко мне привыкать. Это нормально. Должен пройти период притирки нас со зрителем», - заявила Караулова.