Караулова высказалась по поводу своей дальнейшей работы телеведущей
Юлианна Караулова заменила Дмитрия Диброва на позиции ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Зрители встретили новую ведущую не слишком доброжелательно, в социальных сетях поднялась волна хейта. Об этом пишет Экспресс Газета.
Но Юлианна сдаваться не намерена. В интервью журналистам издания «Телепрограмма» она сказала, что будет продолжать работу.
«Несмотря на долгие годы в шоу-бизнесе, я по-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но, тем не менее, сейчас больше хороших откликов. Положительных комментариев больше. Думаю, со временем и я адаптируюсь к своей роли ведущей, и люди будут ко мне привыкать. Это нормально. Должен пройти период притирки нас со зрителем», - заявила Караулова.
Певица Юлианна Караулова в интервью «Леди.Mail.Ru» призналась, что была готова к критике после замены ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва.
«Я понимала, что хейта не избежать, морально готовилась к этому. И, если честно, думала, его будет гораздо больше».