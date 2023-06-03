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Наташа Королева: «Я давно уже не въездная в Киев»

Наташа Королева была гостьей YouTube-шоу «Света вокруг света». Там певица ответила на вопрос, почему ее «запретили» на Украине. Сама певица родилась в Киеве, в России Наташа живет и работает с 90-х годов. Прочные связи с Россией, по ее словам, и послужило причиной того, что для нее закрыли границу.

Наташа Королева: «Я давно уже не въездная в Киев»
© РИА Новости

«К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями. Они не могли понять — в какой статус артиста меня записывать — русская артистка или своя? Была дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко — на пять лет», — объяснила звезда.

Королева сказала, что скучает по родному городу. Однако жить где-то, кроме России, она бы не хотела. У нее была и есть возможность перебраться жить в США, но уезжать из России она не собирается. Максимум – поехать навестить мать, а потом вернуться в Москву, - сообщает gazeta.ru.

«Приезжаю в гости с удовольствием, но на какое-то время. Дальше не могу, не мое», — отметила артистка.

Мать Королевой переехала жить в США еще в 90-е годы прошлого века, но регулярно прилетала в Россию. И даже вела вместе с дочерью программу «Время обедать!»

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