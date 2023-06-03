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Подсчитаны убытки ресторанного бизнеса Собчак

Ксения Собчак не преуспела как владелица заведений общественного питания. Стало известно, что заведения, в которых она имеет долю, убыточны.

Подсчитаны убытки ресторанного бизнеса Собчак
© РИА Новости

Well-being бистро SHE на Большой Никитской улице в центре столицы Собчак открыла пополам с бизнесменом Борисом Зарьковым. Что интересно - в ресторане все меню придумывал ИИ. Но и это не помогло: в 2022 году бистро показало убыток на 253 тысячи рублей.

В худшей ситуации оказался московский ресторан «Фиш». Предприятие в минусе на 19,6 миллионов. У Собчак, правда, всего лишь 5-процентная доля.

Как подсчитал Телеграм-канал Mash, Ксения потеряла приблизительно один миллион 125 тысяч рублей.

Ранее в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Татьяна Васильева назвала Собчак «ведьмой», заявив, что отказалась от интервью с ведущей из-за личной неприязни. Актриса обвинила журналистку в провокациях и отсутствии сочувствия. Васильева также предположила, что в конечном итоге Собчак уедет из России.

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