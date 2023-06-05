Заслуженная артистка России Пелагея впервые выступила в Сербии . Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Чудесные сербские зрители, спасибо за такой горячий прием! Мы и не мечтали, что вся площадь будет заполнена!», — написала певица.

По словам министра культуры Ольги Любимовой , концерт заслуженной артистки России посетили несколько тысяч жителей Белграда. Певица исполнила перед белградцами песни «Сон атамана» («Ой, то не вечер...»), «Конь», сербскую песню «Тамо далеко».

Концерты Пелагеи должны были пройти в честь Дня Победы 9 и 10 мая на центральных площадях в Белграде и Нови-Саде, но после случаев смертельной стрельбы в Белграде и Младеноваце 3 и 4 мая выступления были отменены.