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Пелагея впервые дала концерт в Сербии при заполненной площади

Заслуженная артистка России Пелагея впервые выступила в Сербии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Пелагея впервые выступила в Сербии
© globallookpress.com

«Чудесные сербские зрители, спасибо за такой горячий прием! Мы и не мечтали, что вся площадь будет заполнена!», — написала певица.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, концерт заслуженной артистки России посетили несколько тысяч жителей Белграда. Певица исполнила перед белградцами песни «Сон атамана» («Ой, то не вечер...»), «Конь», сербскую песню «Тамо далеко».

Концерты Пелагеи должны были пройти в честь Дня Победы 9 и 10 мая на центральных площадях в Белграде и Нови-Саде, но после случаев смертельной стрельбы в Белграде и Младеноваце 3 и 4 мая выступления были отменены.

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