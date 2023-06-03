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Лолита рассказала о связи интереса к жизни и возраста

Лолита Милявская в числе прочих звезд отечественного шоу-бизнеса была участницей музыкального фестиваля «Новое Радио Движ» с участием топовых артистов, который впервые состоялся на большой сцене «Три вокзала. Депо» под открытым небом.

Лолита рассказала о связи интереса к жизни и возраста
© РИА Новости

Журналисты 5 Канала спросили у певицы, что такое для нее – движ?

«Движ — это на самом деле, когда у тебя все нормально с гормональным фоном, с мозгами, эндокринной системой. Это, когда ты взрослый. Но когда ты молод, ты не знаешь этих названий», — ответила звезда.

Милявская пояснила, что, когда человек молод, у него настрой на развитие и активное времяпрепровождение. Но с возрастом все меняется. Самым важным становится здоровье.

«А когда ты взрослый, ты проверил всю эту систему, сдал анализы и думаешь, что еще можно включиться в движ, но скоро баиньки», -резюмировала артистка.

Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская откровенно призналась, что ей доводилось выходить на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, исполнительница хита «На Титанике» не видит в этом ничего зазорного.

Певица в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ подчеркнула, что не привыкла выстраивать перед собой каких-либо моральных рамок.

«Ненавижу моралистов! Считаю, что все можно», — заявила она.

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