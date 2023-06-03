Певица Наташа Королева в эфире YouTube-шоу "Света вокруг света" рассказала, как сейчас общается с бывшим мужем Игорем Николаевым. По словам звезды, она находится в хороших взаимоотношениях с экс-супругом.

"Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся", - поделилась Королева.

Певица заверила, что "отлично общается" с Николаевым в кругу общих друзей. Королева рассказала, что фанаты до сих пор хотят воссоединения творческого дуэта артистки с бывшим мужем. О возможности снова выступать с композитором на одной сцене звезда говорить не стала.

Наташа Королева познакомилась с Игорем Николаевым, когда ей было 16, а ему — 29 лет. Они сотрудничали: музыкант стал писать песни для артистки. Через некоторое время они начали встречаться, а в 1992 году поженились. Брак продлился до 2001 года. По словам певицы, причиной разрыва стала измена со стороны композитора.