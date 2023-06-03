Дочь Серова сообщила о своем неприятном диагнозе

«Я не знаю, откуда это взялось. У меня в такой форме никогда не появлялась аллергия. На цветение обычно чешутся глаза, это максимум. И любая таблетка против аллергии быстро снимала симптом. Фрукты. Уже давно я знаю, что после черешни и всех персиковых у меня будут чесаться глаза. Поэтому я их не ем», — отметила Мишель.