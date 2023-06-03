Дочь Серова сообщила о своем неприятном диагнозе
Дочери Александра Серова пришлось лечь в больницу под капельницу. Об этой неприятной истории девушка написала в личном блоге.
«Я не знаю, откуда это взялось. У меня в такой форме никогда не появлялась аллергия. На цветение обычно чешутся глаза, это максимум. И любая таблетка против аллергии быстро снимала симптом. Фрукты. Уже давно я знаю, что после черешни и всех персиковых у меня будут чесаться глаза. Поэтому я их не ем», — отметила Мишель.
В больнице у дочери музыканта взяли анализы, поставили капельницы. Оказалось, что у представительницы звездной семьи тот же недуг, что и у Анны Седоковой. А по результатам обследования вынесли неутешительный вердикт, - информирует портал thevoicemag.ru.
«Диагноз – острая генерализованная крапивница. Назначили антигистаминные в больших дозах, гормон, диету, а также успокоительные в течение месяца», — сказала Мишель.
Ранее бывшая супруга Александра Серова Елена Стебенева обвинила свою дочь в равнодушии к горю, которое произошло в их семье. Она заявила, что Мишель равнодушно отнеслась к смерти свекрови Стебеневой, матери ее нового супруга.