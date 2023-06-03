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Рудковская рассказала, чем пахнет Подмосковье

На днях продюсер Яна Рудковская возвратилась домой из отпуска, который провела на Мальдивах вместе с мужем и сыновьями Александром и Арсением.

Рудковская рассказала, чем пахнет Подмосковье
© РИА Новости

Яна в микроблоге написала, что соскучилась по Подмосковью и в восторге от того, что везде цветет сирень. У нее дома практически по всем комнатам расставлены вазы с букетами сирени, - информирует moslenta.ru.

«Весь дом в сирени… Обожаю этот запах, он вообще невероятный. Запах Подмосковья!» - сообщила продюсер.

Ранее Рудковская написала в Телеграм-канале, что на ее страничку в социальной сети ежедневно выливаются тонны ненависти и злости. Переживать по этому поводу продюсер перестала уже давно, но время от времени заходит в профили наиболее злобных комментаторов. И то, что она там видит, укрепляет ее в мысли о том, что подобное пишут неудачливые завистливые люди.

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