Рудковская рассказала, чем пахнет Подмосковье
На днях продюсер Яна Рудковская возвратилась домой из отпуска, который провела на Мальдивах вместе с мужем и сыновьями Александром и Арсением.
Яна в микроблоге написала, что соскучилась по Подмосковью и в восторге от того, что везде цветет сирень. У нее дома практически по всем комнатам расставлены вазы с букетами сирени, - информирует moslenta.ru.
«Весь дом в сирени… Обожаю этот запах, он вообще невероятный. Запах Подмосковья!» - сообщила продюсер.
Ранее Рудковская написала в Телеграм-канале, что на ее страничку в социальной сети ежедневно выливаются тонны ненависти и злости. Переживать по этому поводу продюсер перестала уже давно, но время от времени заходит в профили наиболее злобных комментаторов. И то, что она там видит, укрепляет ее в мысли о том, что подобное пишут неудачливые завистливые люди.