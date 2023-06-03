Рудковская рассказала, чем пахнет Подмосковье

Яна в микроблоге написала, что соскучилась по Подмосковью и в восторге от того, что везде цветет сирень. У нее дома практически по всем комнатам расставлены вазы с букетами сирени, - информируе т moslenta.ru.

Ранее Рудковская написала в Телеграм-канале, что на ее страничку в социальной сети ежедневно выливаются тонны ненависти и злости. Переживать по этому поводу продюсер перестала уже давно, но время от времени заходит в профили наиболее злобных комментаторов. И то, что она там видит, укрепляет ее в мысли о том, что подобное пишут неудачливые завистливые люди.