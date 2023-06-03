Сюткин высказался об отношении к фитнесу

«Перед вами идеальный продавец мороженого — я не ем мороженое вообще. Как-то в детстве на станции метро „Кировская“ — ныне „Чистые пруды“, где живу по сей день — мама купила мне стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — объяснил Валерий.