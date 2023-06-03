Сюткин высказался об отношении к фитнесу
Валерий Сюткин был участником благотворительной акции «День ГУМовского мороженого», которая прошла по случаю Дня защиты детей. Музыкант назвал себя идеальным продавцом мороженого — его поставили продавать лакомство вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса, театра и кино, - пишет 5 Канал.
«Перед вами идеальный продавец мороженого — я не ем мороженое вообще. Как-то в детстве на станции метро „Кировская“ — ныне „Чистые пруды“, где живу по сей день — мама купила мне стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — объяснил Валерий.
Зато артист очень любит пирожки с яблоками, которые пекут его дочери. На вопрос журналистов, как же в таком случае ему удается сохранять стройность, Сюткин отшутился.
«Вялый фитнес. Я король вялого фитнеса! Занимаюсь, но без фанатизма», — сообщил он.
Эстрадный исполнитель Валерий Сюткин вычеркнул упоминание Киева из песни «Московский бит». Очевидцы рассказали, что во время выступления в Москве в «Главклубе» артист поменял строчку титульного хита альбома группы «Браво» 1993 года. В песне, где перечисляются различные города, артист заменил украинскую столицу Киев российским городом Сочи, и теперь строчка звучит так: «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи и Магадан, Пенза и Ереван».