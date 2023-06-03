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Композитора Окорокова после концерта увезли в больницу

Виталий Окороков был госпитализирован после концерта. У 61-летнего композитора, пианиста и музыкального продюсера было диагностировано воспаление верхних дыхательных путей.

Композитора Окорокова после концерта увезли в больницу
© ВКонтакте

Как рассказывает РЕН ТВ, Окороков за свою творческую деятельность написал около 300 песен, изданных на 70 компакт-дисках. В свое время Окороков совместно с продюсером Шишкиным создал группу «Комбинация». Ему принадлежат хиты «American Boy», «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски».

Окороков работал с Филиппом Киркоровым, Аленой Апиной, Татьяной Овсиенко, Линдой, Кабаре-дуэтом «Академия», группами «Дюна», «Лесоповал» и многими другими исполнителями и творческими коллективами.

Уроженец Саратова Виталий Окороков, прежде чем стать известным композитором, работал пианистом в ресторане. Известность пришла к нему после основания группы «Комбинация» в 1988 году.

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