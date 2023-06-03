Алла Пугачева лишилась пособия в Израиле. Дело в том, что у нее есть пенсия и доход в России. Из-за этого Примадонна не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в размере 49 000 рублей, - пишет портал uspei.com.

Социальное пособие пенсионера – «ашламат ахнаса» - зависит от дохода репатрианта в стране, откуда он приехал.

У Примадонны сохраняется российское гражданство, и она продолжает получать все полагающиеся ей выплаты на Родине. Так, в Москве артистке полагается субсидия мэра за звание народной артистки СССР. Доплату она получает также как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В итоге пенсия Аллы Борисовны составляет 55 000 рублей.

Но по достижении 75 лет певица получит право на бесплатный проезд в общественном транспорте Израиля.