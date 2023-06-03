$80.88-0.0987.10+0.52

Повереннова поделилась секретом стройности

Дарья Повереннова рассказала о своих секретах для сохранения стройной фигуры. Об этом она рассказала во время благотворительной акции «День ГУМовского мороженого».

Повереннова поделилась секретом стройности
© РИА Новости

Актриса объяснила, что за свою жизнь перепробовала множество диет. И в итоге пришла к выводу, что вернее всего довериться собственному организму.

«Сохранять умеренность в еде, есть мало — все. Я ем как животное: хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно — интуитивное питание. Мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь советы профессионалов и около-профессионалов. Я считаю, что нужно прислушиваться к себе», — рассказала Повереннова.

При этом обязательно нужно заниматься спортом, - пишет 5 Канал.

«Каждый день бег — четыре километра. Зимой — на дорожке. Когда нет снега — асфальт, улица, город — неважно».

Авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой на портале «Узнай Москву». Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который отпраздновал свой 100-летний юбилей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий