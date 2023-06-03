Повереннова поделилась секретом стройности
Дарья Повереннова рассказала о своих секретах для сохранения стройной фигуры. Об этом она рассказала во время благотворительной акции «День ГУМовского мороженого».
Актриса объяснила, что за свою жизнь перепробовала множество диет. И в итоге пришла к выводу, что вернее всего довериться собственному организму.
«Сохранять умеренность в еде, есть мало — все. Я ем как животное: хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно — интуитивное питание. Мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь советы профессионалов и около-профессионалов. Я считаю, что нужно прислушиваться к себе», — рассказала Повереннова.
При этом обязательно нужно заниматься спортом, - пишет 5 Канал.
«Каждый день бег — четыре километра. Зимой — на дорожке. Когда нет снега — асфальт, улица, город — неважно».
Авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой на портале «Узнай Москву». Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который отпраздновал свой 100-летний юбилей.