Повереннова поделилась секретом стройности

«Сохранять умеренность в еде, есть мало — все. Я ем как животное: хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно — интуитивное питание. Мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь советы профессионалов и около-профессионалов. Я считаю, что нужно прислушиваться к себе», — рассказала Повереннова.