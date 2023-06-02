Пугачева не будет продавать замок в Грязи
Российская певица Алла Пугачева решила не продавать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Такое решение она приняла из-за отказа суда в снятии статуса иностранного агента с Максима Галкина. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник из окружения Пугачевой.
«Это надо понимать на чисто эмоциональном уровне, слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи. Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его – как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем», – сообщил источник.
Он также добавил, что Пугачева рассчитывала на то, что суд снимет статус иностранного агента с Галкина, но при этом была готова к отказу.
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