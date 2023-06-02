«Это надо понимать на чисто эмоциональном уровне, слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи. Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его – как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем», – сообщил источник.