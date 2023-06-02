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Инстасамка объяснила, почему перестала скандалить

Рэперша Инстасамка в интервью Zhara.Mag заявила, что начала вести себя более «прилично» из-за осознания ответственности за свои действия.

Инстасамка объяснила, почему перестала скандалить
© соцсети

«Уже перестала скандалить и не обсуждаю никого. Останавливаю себя, потому что понимаю ответственность. Мне есть что терять, и поэтому я веду себя прилично», — подчеркнула Инстасамка.

Рэперша отметила, что старается вести себя таким образом, чтобы не переживать за последствия своих решений. Инсатсамка призналась, что начала переосмысливать свои поступки двухлетней давности. По словам звезды, у нее возникло ощущение, будто в то время за нее решал другой человек.

«Наверное, это был переходный возраст какой-то. Конечно, хорошо, что это происходило, когда мне было девятнадцать лет, а не сорок», — предположила она.

Ранее Инстасамка рассказала, кого слушает из русских исполнителей. По словам Инстасамки, она редко слушает российских артистов. Однако иногда ей все же могут понравиться песни соотечественников.

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