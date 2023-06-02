Продюсер Разин рассказал о готовящемся на него покушении

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о готовящимся на него покушении. По его словам, полиция Анталии уже задержала одного из подозреваемых. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Разин много раз говорил о том, что Юрий Шатунов якобы умер не своей смертью. По мнению продюсера, теперь опасность грозит и ему самому. Он утверждает, что некая банда ранее устранила Шатунова и Сергея Кузнецова, а теперь ведет слежку за ним.

«Только что вышел из полиции в Анталии, где спецорганы сейчас расследуют планирующееся на меня покушение. Так как работают спецслужбы Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола, которые работали на территории РФ, они вышли практически на след убийцы Юры и Сергея», - рассказал Разин.

Он уточнил, что сегодня был задержан один из членов банды. В настоящее время он дает показания и уже признался, что некие службы заказали ему устранить самого продюсера. Причиной заказа стали попытки сорвать концерты Разина, посвященные его 60-летию, которые пройдут в Анталии, Европе, России и Белоруссии из-за материальной выгоды. По его словам, речь идет об огромной сумме в $1,8 млн, которые они ранее вымогали у Шатунова.