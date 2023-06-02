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Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее на 19 лет. Пара зарегистрировала брак в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».

Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена
© РИА Новости

На кадрах, которые разместило издание, Буланова в пышном светлом платье садится в машину.

А Telegram-канал НЕОПРА, БЛИН! опубликовал видео из ЗАГСа, на котором молодожены обмениваются кольцами.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что все свадебные хлопоты взял на себя жених, бывший теннисист Валерий Руднев. При этом артистка получила от будущего мужа на день рождения кольцо стоимостью в 500 тысяч рублей и собственный ресторан в историческом центре Петербурга, названный в ее честь.

Руднев приобрел уже готовый ресторан, он находится на крыше одного из ТЦ. Подарок для невесты обошелся ему примерно в 50 миллионов рублей.

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