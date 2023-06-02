Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Певица Татьяна Буланова вышла замуж третий раз. 54-летняя артистка сыграла свадьбу сегодня, 2 июня в Санкт-Петербурге.

«Избранником Татьяны Булановой стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев», – рассказала подруга артистки.

Вместе певица и бизнесмен уже три года, а предложение было сделано в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала об этом событии, но дату и место бракосочетания не называла.

Паре хорошо вместе, а Руднев покорил Буланову мужским поведением. Кадры с мероприятия пока что не опубликовали, но информацию подтвердила концертный директор певицы.