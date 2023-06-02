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Охранник магазина обвинил Гогена Солнцева в воровстве

Актер и шоумен Гоген Солнцев рассказал, что охранник магазина обвинил его в воровстве. Подробностями он поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Охранник магазина обвинил Гогена Солнцева в воровстве
© globallookpress.com

«Говорит, что я у него украл жвачку. Ждем сотрудников полиции, буду писать заявление о клевете», — рассказал Солнцев в личном блоге.

Позже шоумен отметил, что посетил участковый пункт полиции, в котором написал заявление на охранника.

«Охранное дело ларька «Лента» на карандаше у органов. Надеюсь, его посадят побыстрее», — заявил Солнцев.

Он назвал охранника мерзавцем и лжецом.

Ранее Гоген Солнцев стал свидетелем драки бывшей жены Екатерины Терешкович с его подругой Лидией. Актер вместе с женщинами снимался в рекламе интимного стимулятора. Однако между Терешкович и пожилой подругой шоумена завязался конфликт, который привел к потасовке. Бывшая супруга Солнцева пыталась прикоснуться к нему в интимных местах, после чего Лидии не понравился такой жест, и она заступилась за друга.

В 2018 году стало известно, что Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович — на тот момент женщине уже было почти 70 лет. В 2021 году шоумен развелся с супругой и женился на ее дочери Полине Давыдовой.

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