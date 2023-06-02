Питт обвинил Джоли в продаже его бизнеса российскому олигарху из мести
Актер Брэд Питт обвинил свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли в тайной продаже части их совместного бизнеса российскому олигарху из мести. Об этом сообщает Daily Mail.
Питт утверждает, что Джоли решила насолить ему, продав долю в общем винограднике Chateau Miraval стоимостью 160 миллионов бизнесмену из России Юрию Шефлеру. Юристы актера уверены, что это было сделано нарочно — чтобы нанести ущерб карьере артиста и «привязать» его к РФ.
Сейчас Питт пытается оспорить эту сделку. Как утверждают юристы, это возможно, поскольку при покупке винодельни актеры заключили договор о том, что продажа доли может быть осуществлена лишь при согласии сторон. Бывшая супруга не уведомила о продаже Питта, из-за чего соглашение было нарушено.
Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт жили вместе с 2004 года, однако официально поженились лишь в 2014 году. Пара расторгла свой брак спустя два года — инициатором разрыва стала актриса. Всего у них шестеро детей — трое кровных и трое приемных.