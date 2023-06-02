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Максим Галкин не смог через суд снять статус иноагента

Суд отклонил иск комика и телеведущего Максима Галкина об оспаривании решения Минюста, включившего его в реестр физлиц-иноагентов. Это, как сообщает корреспондент Business FM, следует из информации на сайте суда.

Суд отказал Галкину в снятии статуса иноагента
© РИА Новости

Юморист вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из РФ в Израиль после начала спецоперации на Украине. Шоумен ранее критически высказывался об СВО. Минюст РФ 16 сентября внес его в перечень иноагентов. Согласно информации ведомства, Галкин ведет политическую деятельность и получает финансирование от Украины. В соцсетях Примадонна попросила добавить ее в список иноагентов в знак солидарности с мужем.

В начале октября 2022 года песни Пугачевой убрали из плейлиста «Русского радио» и других станций «Русской медиагруппы». К концу ноября исполнительница свернула всю свою предпринимательскую деятельность в России.

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