Суд отказал Галкину в снятии статуса иноагента

Суд отклонил иск комика и телеведущего Максима Галкина об оспаривании решения Минюста, включившего его в реестр физлиц-иноагентов. Это, как сообщает корреспондент Business FM, следует из информации на сайте суда.

Юморист вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из РФ в Израиль после начала спецоперации на Украине. Шоумен ранее критически высказывался об СВО. Минюст РФ 16 сентября внес его в перечень иноагентов. Согласно информации ведомства, Галкин ведет политическую деятельность и получает финансирование от Украины. В соцсетях Примадонна попросила добавить ее в список иноагентов в знак солидарности с мужем.