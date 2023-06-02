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Лига безопасного интернета подала жалобу на певицу Алену Швец из-за пропаганды ЛГБТ

Лига безопасного интернета подала жалобу на певицу Алену Швец. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Мизулина и ее соратники пожаловались в Генпрокуратуру на Алену Швец
© соцсети

«Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру России в связи с распространением ЛГБТ-пропаганды среди детей певицей Аленой Швец», — написала Мизулина в личном блоге.

В тексте обращения уточняется, что жалоба была подана на основании обращений пользователей в сети. Помимо пропаганды ЛГБТ, Мизулина отметила использование ненормативной лексики в текстах песен Швец, а также пропаганду алкоголя и курения.

Это уже не первое обвинение Швец в ЛГБТ-пропаганде — в январе Фрунзенский районный суд Саратова потребовал заблокировать доступ в России к видео певицы на трек «Две девочки» на сервисе YouTube. Прокуратура Фрунзенского района признала информацию, содержащуюся в этом клипе, «явно пропагандирующей нетрадиционные (однополые) сексуальные отношения». Прокуроры в иске просили признать материал запрещенным к распространению и ограничить доступ к нему для всех операторов связи.

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