Бочкарева призналась, что ее травили из-за фото с российским флагом
Актриса Наталья Бочкарева призналась, что подверглась травле в социальных сетях из-за фотографии с флагом России. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Артистка рассказала, что изменила фото в личном блоге на аватар с изображением российского флага. Однако подписчики не оценили такой патриотический шаг.
«Они вбрасывали мой адрес и призывали приезжать к моему дому, чтобы бомбить, уничтожать. Было очень много жестокости, злобы, вражды. Да и сейчас есть люди, которые скрывают свои позиции. Даже в моем окружении готовы воткнуть нож в спину», — сказала Бочкарева.
Она добавила, что русских никогда не примут за границей из-за разницы в менталитете. По мнению Бочкаревой, она жила в США во время обучения на режиссерском факультете Владимира Хотиненко, но мечтала вернуться в Россию. По ее словам, этот опыт позволил ей еще сильнее полюбить родную страну, поскольку «американская мечта» лишь звучит красиво — в действительности там нет чего-либо искреннего и человеческого.