Бочкарева призналась, что ее травили из-за фото с российским флагом

Актриса Наталья Бочкарева призналась , что подверглась травле в социальных сетях из-за фотографии с флагом России . Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

«Они вбрасывали мой адрес и призывали приезжать к моему дому, чтобы бомбить, уничтожать. Было очень много жестокости, злобы, вражды. Да и сейчас есть люди, которые скрывают свои позиции. Даже в моем окружении готовы воткнуть нож в спину», — сказала Бочкарева.

Она добавила, что русских никогда не примут за границей из-за разницы в менталитете. По мнению Бочкаревой, она жила в США во время обучения на режиссерском факультете Владимира Хотиненко, но мечтала вернуться в Россию. По ее словам, этот опыт позволил ей еще сильнее полюбить родную страну, поскольку «американская мечта» лишь звучит красиво — в действительности там нет чего-либо искреннего и человеческого.