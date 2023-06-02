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Вайкуле ответила на слухи о ссоре с Ротару

Певица Лайма Вайкуле удивилась появившейся информации о том, что ее коллега по сцене София Ротару не общается с ней. Об отношениях со звездой она рассказала в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Вайкуле ответила на слухи о ссоре с Ротару
© Кадр из YouTube-шоу

По ее словам, Ротару очень любит свою семью, она окружена заботой и любовью близких и, по мнению Вайкуле, ей кроме семьи больше никто не нужен. При этом Вайкуле была удивлена появившимся разговорам о том, что Ротару с ней якобы не общается.

«У нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. У нас достаточно близкие отношения. Я много чего знаю о ней и она обо мне», — сказала певица.

Вайкуле назвала Ротару «очень хорошей» и призналась, что очень ее любит.

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Васильева не имела права называть Галкина неполноценным мужем

Ранее экс-директор Софии Михайловны, продюсер Сергей Лавров рассказал, что она перестала общаться с Вайкуле. Он заявил, что его бывшая подопечная намеренно игнорирует певицу из-за ее болтливости, так как сама она не любит скандалов со своим именем.

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