Вайкуле ответила на слухи о ссоре с Ротару

Певица Лайма Вайкуле удивилась появившейся информации о том, что ее коллега по сцене София Ротару не общается с ней. Об отношениях со звездой она рассказала в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм».

© Кадр из YouTube-шоу

По ее словам, Ротару очень любит свою семью, она окружена заботой и любовью близких и, по мнению Вайкуле, ей кроме семьи больше никто не нужен. При этом Вайкуле была удивлена появившимся разговорам о том, что Ротару с ней якобы не общается.

«У нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. У нас достаточно близкие отношения. Я много чего знаю о ней и она обо мне», — сказала певица.

Вайкуле назвала Ротару «очень хорошей» и призналась, что очень ее любит.