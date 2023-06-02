Доминик Джокер рассказал о выходках участников «Фабрики звезд»
Певец и композитор Доминик Джокер (настоящее имя — Александр Бреславский) рассказал о выходках участников «Фабрики звезд — 4» во время проекта. В интервью Яне Чуриковой для ее YouTube-канала он признался, что первые недели «фабриканты» бесились и не хотели выполнять правила.
«Нас поднимал фитнес-тренер с утра, а мы не вставали. К началу второй недели к нам начали применять санкции. Мы же устраивали даже вечера матерных анекдотов», — заявил Джокер.
Команда проекта наказывала участников за неподобающее поведение — их не выпускали на прогулки, лишали горячего первого блюда. Однако «фабрикантов» это не останавливало.
«У нас были свои коды с родителями. Рома Черницын передал Ире Дубцовой конфеты с водкой. Ратмиру его друзья передавали сигареты, на концерте запихивали их мне в карманы», — добавил Джокер.
Напомним, что Доминик Джокер обрел популярность еще до участия в проекте — Бреславский выступал в группе «2+2» в 90-е годы. Он писал песни для многих популярных исполнителей и занимался продюсированием проектов.
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