Доминик Джокер рассказал о выходках участников «Фабрики звезд»

Певец и композитор Доминик Джокер (настоящее имя — Александр Бреславский) рассказал о выходках участников «Фабрики звезд — 4» во время проекта. В интервью Яне Чуриковой для ее YouTube-канала он признался, что первые недели «фабриканты» бесились и не хотели выполнять правила.

«Нас поднимал фитнес-тренер с утра, а мы не вставали. К началу второй недели к нам начали применять санкции. Мы же устраивали даже вечера матерных анекдотов», — заявил Джокер.

Команда проекта наказывала участников за неподобающее поведение — их не выпускали на прогулки, лишали горячего первого блюда. Однако «фабрикантов» это не останавливало.

«У нас были свои коды с родителями. Рома Черницын передал Ире Дубцовой конфеты с водкой. Ратмиру его друзья передавали сигареты, на концерте запихивали их мне в карманы», — добавил Джокер.