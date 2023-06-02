ДНК-тест подтвердил, что Аль Пачино является отцом будущего ребенка Нур Альфалы

ДНК-тест подтвердил, что голливудский актер Аль Пачино является отцом будущего ребенка своей 29-летней девушки Нур Альфалы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

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Напомним, актер потребовал тест на отцовство от своей беременной девушки. По словам источника Page six, знаменитость не может иметь детей, так как бесплоден.

По просьбе избранника Альфалла сделала ДНК-тест и развеяла сомнения актера. Как сообщили источники TMZ, артист до сих пор не может отойти от шока. Произошедшие перемены оказались чудом для него.

О том, что 83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом, сообщалось на днях. Родить ребенка должна его 29-летняя девушка Нур Альфала, сейчас она находится на восьмом месяце беременности. Пара начала встречаться еще в апреле прошлого года.

Недавно впервые отцом стал актер Дэниэл Рэдклифф, известному во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера. Ребенка 33-летнему Рэдклиффу родила 38-летняя актриса Эрин Дарк. Пара встречается с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».