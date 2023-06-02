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ДНК-тест подтвердил, что Аль Пачино является отцом будущего ребенка Нур Альфалы

ДНК-тест подтвердил, что голливудский актер Аль Пачино является отцом будущего ребенка своей 29-летней девушки Нур Альфалы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

ДНК-тест подтвердил, что Аль Пачино является отцом будущего ребенка Нур Альфалы
© Вечерняя Москва

Напомним, актер потребовал тест на отцовство от своей беременной девушки. По словам источника Page six, знаменитость не может иметь детей, так как бесплоден.

По просьбе избранника Альфалла сделала ДНК-тест и развеяла сомнения актера. Как сообщили источники TMZ, артист до сих пор не может отойти от шока. Произошедшие перемены оказались чудом для него.

О том, что 83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом, сообщалось на днях. Родить ребенка должна его 29-летняя девушка Нур Альфала, сейчас она находится на восьмом месяце беременности. Пара начала встречаться еще в апреле прошлого года.

Недавно впервые отцом стал актер Дэниэл Рэдклифф, известному во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера. Ребенка 33-летнему Рэдклиффу родила 38-летняя актриса Эрин Дарк. Пара встречается с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».

Также американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро рассказал в интервью изданию ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который упомянул, что у артиста шестеро детей.

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