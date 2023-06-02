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«Богемская рапсодия» группы Queen первоначально носила другое название

Одна из самых известных рок-композиций в мире, «Богемская рапсодия» группы Queen, изначально называлась иначе. Как сообщает журнал Rolling Stone, при создании она носила название «Монгольская рапсодия» — такой вариант можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри, которые выставили на торги аукционным домом Sotheby’s.

«Богемская рапсодия» группы Queen первоначально носила другое название
© globallookpress.com

Набросок текста был сделан карандашом на бланке уже несуществующей авиакомпании British Midland. На листе указан календарь за 1974 год. Отсылка к монголам имеется лишь в первоначальном варианте названия, однако Меркьюри зачеркнул слово «монгольская» и написал «богемская».

При этом часть текста соответствует финальному варианту произведения, который записали в 1975 году. Некоторая же была забракована и вовсе не вошла в песню, а еще часть музыкант заменил.

Стартовая цена 15 страниц с набросками руки Меркьюри составляет 1,2 млн фунтов стерлингов (порядка 1,5 млн долларов). Тематический аукцион, посвященный Queen, стартует в начале осени. В его рамках аукционный дом планирует продать более 1,5 тысячи личных вещей фронтмена.

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