«Богемская рапсодия» группы Queen первоначально носила другое название

Одна из самых известных рок-композиций в мире, «Богемская рапсодия» группы Queen, изначально называлась иначе. Как сообщает журнал Rolling Stone, при создании она носила название «Монгольская рапсодия» — такой вариант можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри, которые выставили на торги аукционным домом Sotheby’s.

Набросок текста был сделан карандашом на бланке уже несуществующей авиакомпании British Midland. На листе указан календарь за 1974 год. Отсылка к монголам имеется лишь в первоначальном варианте названия, однако Меркьюри зачеркнул слово «монгольская» и написал «богемская».

При этом часть текста соответствует финальному варианту произведения, который записали в 1975 году. Некоторая же была забракована и вовсе не вошла в песню, а еще часть музыкант заменил.