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Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков заявил, что певица обязательно вернется в Россию

Бывший продюсер певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) Леонид Бурлаков заявила в беседе с mk.ru, что певица обязательно вернется в Россию.

Бывший продюсер Земфиры* высказался о возвращении певицы в Россию
© Газета.Ru

Бурлаков отметил, что Земфира «не мыслит себя» без России. Он отметил, что в последнее время не общается с артисткой. Однако продюсер с теплотой отзывается о звезде. Он считает музыкантку «самым ярким пятном» в его жизни.

Бурлаков уточнил, что считает Земфиру абсолютно нормальным человеком.

«Самый нормальный из тех, кого я знал. О том, что она капризная, говорят те люди, которые сами капризные», — отметил продюсер.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Земфира якобы получила французское гражданство. В социальных сетях артистка заявила, что она является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет». По словам певицы, она исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год.

В феврале 2023 года Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов. 10 мая 2023 года Земфира подала иск к Министерству юстиции России с целью оспорить статус иностранного агента.

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