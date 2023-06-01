Эдгард Запашный рассказал об угрозах со стороны украинцев

"Понятно, что с этого момента меня сильно начали травить, угрожать мне, моей семье, публиковались мои личные данные. С украинской стороны было много угроз. Я не то что это прошел, но прохожу до сих пор, но переобуться я не смогу", - заключил Запашный, подчеркнув, что не может поменять свою позицию - "потому что она обдуманная, это не какие-то эмоции".