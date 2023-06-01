Эдгард Запашный рассказал об угрозах со стороны украинцев
Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о том, как подвергся злобным нападкам со стороны украинских граждан после того, как посетил Крым и попал на запрещённый в РФ сайт "Миротворец" - причём вторично.
По словам Запашного - кстати, уроженца Ялты, - с этого момента он "стал под их особым контролем".
"Я понимал, что наступило время, когда артист должен быть не только артистом, но еще и гражданином. Одно дело - веселить публику и делать интересный контент, но наступили не те времена", - приводит слова народного артиста России "Смотрим".
Затем Запашный поехал в Донецк, чтобы увидеть город и пообщаться с людьми, а заодно посетил местный цирк - и было это в "напряжённое время".
Известный цирковой артист рассказал, что они с братом Аскольдом в течение всех восьми лет до начала СВО оказывали помощь жителям Донбасса, сам Эдгард не раз принимал участие в "различных акциях".
Эдгард Запашный рассказал, что тогда он поехал в Донецк, посетил цирк, увидел город, пообщался с людьми.
"Понятно, что с этого момента меня сильно начали травить, угрожать мне, моей семье, публиковались мои личные данные. С украинской стороны было много угроз. Я не то что это прошел, но прохожу до сих пор, но переобуться я не смогу", - заключил Запашный, подчеркнув, что не может поменять свою позицию - "потому что она обдуманная, это не какие-то эмоции".