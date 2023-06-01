$80.97-0.0386.58+0.08

Эдгард Запашный рассказал об угрозах со стороны украинцев

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о том, как подвергся злобным нападкам со стороны украинских граждан после того, как посетил Крым и попал на запрещённый в РФ сайт "Миротворец" - причём вторично.

Эдгард Запашный рассказал об угрозах со стороны украинцев
© Российская Газета

По словам Запашного - кстати, уроженца Ялты, - с этого момента он "стал под их особым контролем".

"Я понимал, что наступило время, когда артист должен быть не только артистом, но еще и гражданином. Одно дело - веселить публику и делать интересный контент, но наступили не те времена", - приводит слова народного артиста России "Смотрим".

Затем Запашный поехал в Донецк, чтобы увидеть город и пообщаться с людьми, а заодно посетил местный цирк - и было это в "напряжённое время".

Известный цирковой артист рассказал, что они с братом Аскольдом в течение всех восьми лет до начала СВО оказывали помощь жителям Донбасса, сам Эдгард не раз принимал участие в "различных акциях".

Эдгард Запашный рассказал, что тогда он поехал в Донецк, посетил цирк, увидел город, пообщался с людьми.

"Понятно, что с этого момента меня сильно начали травить, угрожать мне, моей семье, публиковались мои личные данные. С украинской стороны было много угроз. Я не то что это прошел, но прохожу до сих пор, но переобуться я не смогу", - заключил Запашный, подчеркнув, что не может поменять свою позицию - "потому что она обдуманная, это не какие-то эмоции".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий