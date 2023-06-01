Певица Алла Пугачева лишилась возможности получать пособие пенсионера в Израиле . Сохраняя российское гражданство, ей ежемесячно поступают социальные выплаты, уровень которых достигает 55 тысяч рублей с учетом надбавок мэра Москвы , за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, которых она удостоена как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Израиль и Россия состоят в соглашении о финансовой прозрачности, в связи с чем все банковские операции Пугачевой доступны органам, которые занимаются начислением социальных выплат. Алла Борисовна после эмиграции могла рассчитывать на местное пособие пенсионера – 800 долларов в месяц. Однако из-за существенных отчислений из страны происхождения, она была лишена израильских выплат, сообщает uspei.com.