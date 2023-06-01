Инстасамка рассказала, почему не собиралась выпускать трек «За деньги, да»
В летнем номере журнала «Жара Маг» 23-летняя Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка в эксклюзивном интервью откровенно рассказала о том, почему боится гулять по Москве без охраны, что ей не нравится в Эмиратах, и кто зарабатывает большое – она или её супруг.
Широкую известность блогер впервые получила в 2019 году, войдя в список самых популярных девушек России по версии Google. Помимо этого, Инстасамка с 2021 года ежегодно попадает в рейтинги популярных персон и исполнителей.
Больше подробностей в интервью артиста на zharamag.com, а также в печатной версии журнала Жара Маг.