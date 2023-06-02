Выяснилось состояние борющегося с деменцией Брюса Уиллиса

Дочь известного актера Брюса Уиллиса, Таллула, поделилась подробностями о состоянии здоровья своего отца, которому диагностировали лобно-височную деменцию. В интервью с Vogue она отметила, что ее отец все еще знает ее и оживляется, когда она заходит в комнату, хотя иногда бывают плохие дни.

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По словам Таллулы, Брюс Уиллис сейчас проживает на первом этаже своего дома, где совмещены кухня, столовая и гостиная, а также его кабинет. Девушка уточнила, что болезнь не повлияла на подвижность ее отца.

Таллула призналась, что замечала, что с отцом что-то не так уже давно. Девушка рассказала, что первые симптомы были связаны с невосприимчивостью отца, которую они списали на проблемы со слухом. Однако в последствии симптомы расширились.

Таллула также признала, что изначально относилась к проблемам отца с неким отрицанием и избеганием, поскольку сама борется с нервной анорексией и в прошлом страдала от депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Недавно ей был поставлен новый диагноз — пограничное расстройство личности, пишет издание.

В зимнее время стало известно, что у Брюса Уиллиса серьезные проблемы со здоровьем, и с тех пор дочь актера рассказывает о болезни отца, чтобы привлечь внимание к данной заболеванию и повысить осведомленность людей.