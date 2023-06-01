Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако

«Это кажется, да, наверное, что так просто уехать, жить с таким видом. Ребят, это уже спустя много лет, сколько, 12 лет я здесь живу. А когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала, я бросила практически все, Instagram тогда не было еще», — рассказала знаменитость.