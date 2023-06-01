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Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако

Телеведущая Виктория Боня на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), рассказала о переезде из России в Монако. Она поделилась воспоминаниями о том, как, будучи на пике популярности на родине, эмигрировала.

Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
© РИА Новости

«Это кажется, да, наверное, что так просто уехать, жить с таким видом. Ребят, это уже спустя много лет, сколько, 12 лет я здесь живу. А когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала, я бросила практически все, Instagram тогда не было еще», — рассказала знаменитость.

По словам Бони, переезд за границу в 2011 году она воспринимала как «шаг в никуда», но она решилась на это из-за желания создать семью и родить ребенка. Она уточнила, что продолжала работать и зарабатывать деньги, сохраняя финансовую независимость.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на насмешки в детстве.

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