«Стас Михайлов для девчонок»: Пашу рассказал, что сделало Анну Asti знаменитой

Генеральный директор Black Star Пашу рассказал, как ему удалось сделать звездой бывшую солистку группы Artik & Asti Анну Дзюбу. В интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить» он отметил, что начинающим артистам следует искать свое позиционирование — так аудитории будет проще его понять и проникнуться музыкой.

Пашу отметил, что в его лейбле пытаются выделить идейную линию в песнях, которая была бы понятна людям.

«Взять Asti. Она, как Стас Михайлов для девчонок. У Михайлова разведенки, а у нее разведенки обиженные. У нее в каждой песне смысл такой — как себя ведет девушка, которая осталась без мужика», — сказал директор.

Также он посоветовал певцам придерживаться одного музыкального стиля — это необходимо ради узнаваемости. Он подчеркнул, что у Asti везде одинаковое звучание, и порой не понятно, «восемь песен прослушал или одну».