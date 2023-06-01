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«Стас Михайлов для девчонок»: Пашу рассказал, что сделало Анну Asti знаменитой

Генеральный директор Black Star Пашу рассказал, как ему удалось сделать звездой бывшую солистку группы Artik & Asti Анну Дзюбу. В интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить» он отметил, что начинающим артистам следует искать свое позиционирование — так аудитории будет проще его понять и проникнуться музыкой.

«Стас Михайлов для девчонок»: Пашу рассказал, что сделало Анну Asti знаменитой
© globallookpress.com

Пашу отметил, что в его лейбле пытаются выделить идейную линию в песнях, которая была бы понятна людям.

«Взять Asti. Она, как Стас Михайлов для девчонок. У Михайлова разведенки, а у нее разведенки обиженные. У нее в каждой песне смысл такой — как себя ведет девушка, которая осталась без мужика», — сказал директор.

Также он посоветовал певцам придерживаться одного музыкального стиля — это необходимо ради узнаваемости. Он подчеркнул, что у Asti везде одинаковое звучание, и порой не понятно, «восемь песен прослушал или одну».

При этом даже раскрученным певцам не стоит расслабляться. В пример Пашу привел Клаву Коку, которая из-за своей заносчивости чуть не растеряла свою популярность. По его словам, в какой-то момент она перестала воспринимать обратную связь и ее приходилось заставлять работать.

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