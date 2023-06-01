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Телеведущая Виктория Боня заявила, что за рубежом хорошо относятся к русским

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала в беседе с vm.ru запрет на участие российской делегации в Каннском фестивале. Боня надеется, что в скором времени организаторы фестиваля смягчат подобные ограничения. Она заявила, что отношения к русским за границей очень хорошее. Ведущая отметила, что ощущает позитивное отношение на себе.

Виктория Боня рассказала об отношении к русским за рубежом
© globallookpress.com

"Печально наблюдать за тем, как из-за каких-то политических решений страдают представители искусства, спорта", - заявила звезда.

Боня не отрицает, что также сталкивалась с негативом. Она считает нормой, когда люди реагируют на те или иные события по-разному.

"Мы должны жить в демократическом обществе, где каждый может без опаски высказывать свою позицию", - заявила ведущая.

Боня переехала в Монако в 2011 году к возлюбленному Алексу Смерфиту. В 2012-м у них родилась дочь Анджелина. В 2017-м ведущая рассталась с бизнесменом. Она приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Боня прокомментировала слухи о наличии налоговых задолженностей. Ведущая уверила, что исправно платит налоги.

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