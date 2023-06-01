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Рената Литвинова ответила на слухи о наличии французского гражданства

Актриса, модель и режиссер Рената Литвинова прокомментировала слухи о том, что получила гражданство Франции. Ее слова цитирует ТАСС.

Литвинова ответила на слухи о наличии французского гражданства
© РИА Новости

По словам Литвиновой, гражданство она не меняла и продолжает оставаться гражданкой России.

«У меня единственный паспорт — русский. У Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) нет французского гражданства. Только русский паспорт», — отметила она.

Ранее и сама певица Земфира заявила, что является гражданкой РФ и не получала французского гражданства. Она отметила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год. И добавила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти. Земфира также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации.

«Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — заявила артистка.

Слухи о получении Земфирой второго гражданства появились 31 мая. Telegram-канал Shot сообщил, что певица якобы стала гражданкой Франции.

Литвинова обратилась к подписчикам с просьбой о прощении

Сейчас Рената Литвинова и Земфира проживают во Франции. Литвинова поставила свой моноспектакль «Кактус» в нескольких зарубежных городах. Земфира активно гастролирует за границей.

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