Литвинова ответила на слухи о наличии французского гражданства

Ранее и сама певица Земфира заявила, что является гражданкой РФ и не получала французского гражданства. Она отметила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год. И добавила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти. Земфира также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации.