Поклонники Ротару раскритиковали ее внучку за шикарный образ жизни

Поклонники осудили образ жизни 22-летней внучки Софии Ротару Софи. Как сообщает портал «Про звезд», в своих соцсетях она регулярно демонстрирует роскошную жизнь в США, что не может не раздражать украинцев, которые остались в стране.

После начала специальной военной операции все близкие Ротару уехали из Украины. Софи сперва отправилась в Италию, а оттуда уехала в США. Недавно она отметила свой день рождения, а родственники поздравили ее в социальных сетях.

Соцсети

Однако в комментариях соотечественники не стали поздравлять девушку, а начали критиковать за фото дорогих авто, фешенебельных отелей и новинок от известных брендов, стоимость которых исчисляется в тысячах долларов.

«Пока другие страдают, она демонстрирует излишества», — подчеркнул один из комментаторов.