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Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина призвала СМИ и Telegram-каналы не распространять недостоверную информацию о ней и ее деятельности. В комментарии ТАСС Арбенина подчеркнула, что остается со своими слушателями.

Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию
© РИА Новости

"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным Telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", - сказала певица.

Арбенина добавила, что живет в России, а значит вместе с гражданами своей страны разделяет сложившуюся ситуацию.

"Хватит нагнетать в погоне за хайпом и заголовками. Если вы называете себя СМИ, будьте ими. Опирайтесь на факты и мою прямую речь, а не выдавайте желаемое за действительное. И повторю, хватить пытаться дурить людей, займитесь делом", - отметила она.

Ранее несколько концертных площадок в разных городах России отменили выступления Арбениной. При этом концерты в Нальчике (7 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня), Волгограде (13 июня), Москве (8 июля), как обещают организаторы, состоятся.

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