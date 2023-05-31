Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию

"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным Telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", - сказала певица.