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СМИ сообщили о закрытии вокального шоу «Голос» на Первом канале

Пользователи в Сети активно обсуждают закрытие музыкального шоу «Голос», которое долгое время транслировал Первый канал. На смену конкурса могут запустить очередной музыкальный проект «Перепой звезду».

СМИ сообщили о закрытии вокального шоу «Голос» на Первом канале
© Слово и Дело

Причиной закрытия проекта называют низкие рейтинги.

Как сообщил Telegram-канал «Светские хроники», решение о прекращении съемок программы принял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Сценарий новой музыкальной битвы предполагает поединок между простыми людьми и звездами. По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, есть небольшая загвоздка в реализации очередного музыкального действа.

«Новый формат давно пора было сделать. Пора искать что-то новое, потому что старое приелось. Но нужно понимать, на какую аудиторию это будет рассчитано. В любом случае хорошо, что мы увидим новые лица», — цитирует продюсера PopCornNews.

Напомним, в 11 выпуске шоу «Голос» звездными наставниками были Полина Гагарина, рэпер Баста, Антон Беляев и Владимир Пресняков.

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