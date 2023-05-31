СМИ сообщили о закрытии вокального шоу «Голос» на Первом канале
Пользователи в Сети активно обсуждают закрытие музыкального шоу «Голос», которое долгое время транслировал Первый канал. На смену конкурса могут запустить очередной музыкальный проект «Перепой звезду».
Причиной закрытия проекта называют низкие рейтинги.
Как сообщил Telegram-канал «Светские хроники», решение о прекращении съемок программы принял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Сценарий новой музыкальной битвы предполагает поединок между простыми людьми и звездами. По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, есть небольшая загвоздка в реализации очередного музыкального действа.
«Новый формат давно пора было сделать. Пора искать что-то новое, потому что старое приелось. Но нужно понимать, на какую аудиторию это будет рассчитано. В любом случае хорошо, что мы увидим новые лица», — цитирует продюсера PopCornNews.
Напомним, в 11 выпуске шоу «Голос» звездными наставниками были Полина Гагарина, рэпер Баста, Антон Беляев и Владимир Пресняков.