Охлобыстин сравнил таланты Урганта и Галкина*

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин поддержал телеведущего Ивана Урганта и сравнил его с комиком Максимом Галкиным* не в пользу последнего.

— Я бы его (Урганта — прим. «ВМ») вернул на Первый канал. Его программа — точная копия американской. Он проявил себя лишь черным квадратиком. Может по дурости? — заявил он.

Охлобыстин также высмеял Галкина, сравнив все его творчество с балаганом.

— Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика, — пояснил актер.

Урганта же Охлобыстин назвал серьезным журналистом и очень харизматичным человеком. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Metametrica».

В январе депутат Государственной думы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать решения властей.

Галкин в судебном порядке пытается оспорить статус иноагента. О том, каким образом можно снять с себя такой статус и преуспеет ли в этом артист, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.