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Актер Иван Охлобыстин назвал Галкина балаганом, а Урганта — серьезным журналистом

Актер Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica сравнил телеведущих Ивана Урганта и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Охлобыстин сравнил таланты Урганта и Галкина*
© РИА Новости

«Ургант намного серьезнее Галкина. Галкин – это балаган. Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика. А Ургант все же серьезный журналист, харизматичный парень», — отметил Охлобыстин.

Звезда сериала «Интерны» призвал вернуть шоу Урганта на Первый канал. Он отметил, что программа является точной копией популярной американской передачи. По мнению Охлобыстина, Ургант проявил «дурость», опубликовав черный квадрат в соцсетях. Однако, отметил актер, телеведущий «не катил бочку на Россию. Охлобыстин считает, что его коллега по шоу-бизнесу поступил недальновидно.

Ранее Иван Охлобыстин назвал Урганта очень умным человеком на фоне травли телеведущего. По мнению артиста, Урганта не стоит ставить в один ряд с критикующими действия России артистами. В связи с этим Охлобыстин выразил мнение, что россияне зря так активно критикуют Урганта за его позицию.

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