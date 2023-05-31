Охлобыстин сравнил таланты Урганта и Галкина*

«Ургант намного серьезнее Галкина. Галкин – это балаган. Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика. А Ургант все же серьезный журналист, харизматичный парень», — отметил Охлобыстин.

Звезда сериала «Интерны» призвал вернуть шоу Урганта на Первый канал . Он отметил, что программа является точной копией популярной американской передачи. По мнению Охлобыстина, Ургант проявил «дурость», опубликовав черный квадрат в соцсетях. Однако, отметил актер, телеведущий «не катил бочку на Россию. Охлобыстин считает, что его коллега по шоу-бизнесу поступил недальновидно.

Ранее Иван Охлобыстин назвал Урганта очень умным человеком на фоне травли телеведущего. По мнению артиста, Урганта не стоит ставить в один ряд с критикующими действия России артистами. В связи с этим Охлобыстин выразил мнение, что россияне зря так активно критикуют Урганта за его позицию.