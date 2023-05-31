Прокуратура нашла у Елены Блиновской собственный яхт-клуб

Прокуратура выявила у семьи блогера Елены Блиновской собственный яхт-клуб на Волге. Как сообщает Telegram-канал 112, он не был должным образом оформлен.

Круглогодичный глэмпинг под названием «Точка Немо» находится в Некрасовском районе Ярославской области. Он представляет собой стоянку с деревянными домиками, рестораном, баней и причалом.

На данный момент суд запретил эксплуатацию стоянки под яхты до устранения выявленных нарушений.

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест. Защита подала апелляцию на меру пресечения, однако Мосгорсуд отклонил ее и оставил решение предыдущей инстанции в силе.