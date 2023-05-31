Гагарина, Ивлеева, Валерия: самые успешные блондинки в России и мире

Сегодня, 31 мая, по всему миру отмечается День блондинок. Он был учрежден как ответ на дискриминацию светловолосых женщин, которых почему-то воспринимали как легкомысленных и недалеких. В РИА Новости составили список самых успешных блондинок, которые смогли разрушить стереотип.

Одна из таких знаменитостей — Полина Гагарина. Радикальное изменение внешности вместе с талантом и хорошими вокальными данными помогли ей стать звездой. 10 лет назад она была пышной девушкой с длинными темными волосами, но за это время артистка похудела и перекрасилась в холодный блонд.

Также стоит упомнить Анастасию Ивлееву, которая в прошлом была брюнеткой. Блогер добилась известности в Сети, а после перекрасилась и стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка». После она начала вести «Премии Муз-ТВ» и другие крупные проекты.

Нельзя забывать и про Валерию, которая более чем за 30-летнюю карьеру неоднократно экспериментировала с имиджем. Однако именно с платиновым блондом в нулевые годы Валерия выпускала свои самые громкие хиты вроде «Часиков» и «Маленького самолета».