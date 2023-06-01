Янис Тимма отписался от Анны Седоковой на фоне скандала в соцсетях

"Последние несколько часов возможно были худшими в моей жизни. Нечего больше сказать. Вы скоро узнаете, а может быть никогда не узнаете. Лучше, чтобы вы никогда об этом не узнали", - написал Тимма.

Седокова в свою очередь опубликовала скриншот stories супруга у себя на странице и отметила, что может сказать то же самое. Спортсмен в ответ на это заявил, что супруга "примешивает личное". Он не согласился с тем, что его жена испытывает те же эмоции, и призвал Седокову делать, что ей хочется. Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2021 года. Сейчас певица вместе с супругом и 6-летним сыном Гектором находятся в Майами.