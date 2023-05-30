Борисова поделилась подробностями нападения собаки на дочь

«Я хозяйку попросила прислать фотографию с информацией о прививке, где стояли бы печати и дата. На такой бумаге всегда есть печать, потому что это очень серьезный документ, который вносится в паспорт собаки. И тут она мне призналась, что собака не привита. Я теперь хочу разобраться, посоветоваться с юристом, узнать все нюансы и тогда уже принять решение, что делать», — сообщила ведущая.