Борисова поделилась подробностями нападения собаки на дочь
Ведущая Дана Борисова в беседе с «Московским комсомольцем» раскрыла подробности нападения собаки на ее дочь Полину. Инцидент произошел несколько дней назад.
По словам Борисовой, собака напала на ее 15-летнюю дочь, когда они сидели в кафе, намереваясь поужинать, и подросток держала на руках их шпица Мишель. От укусов у Полины распухла рука, поэтому врачи приняли решение делать ей уколы от бешенства. Данный процесс затянется на несколько недель.
При этом после общения с владелицей собаки, Борисова, желая получить подтверждение о наличии у нее необходимых прививок, узнала, что их у нее нет.
«Я хозяйку попросила прислать фотографию с информацией о прививке, где стояли бы печати и дата. На такой бумаге всегда есть печать, потому что это очень серьезный документ, который вносится в паспорт собаки. И тут она мне призналась, что собака не привита. Я теперь хочу разобраться, посоветоваться с юристом, узнать все нюансы и тогда уже принять решение, что делать», — сообщила ведущая.
Она указала, что в день нападения Госдума приняла закон о штрафе до 200 тысяч рублей за укус собаки или человека другой собакой. Говоря о состоянии дочери Борисова заявила, что считает, что только уколами все не ограничится и «придется подключать психологов», поскольку произошедшее стало для нее «серьезным стрессом».