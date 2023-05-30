Слава сбежала из больницы и назвала свой диагноз
Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) покинула московскую больницу, в которую была госпитализирована 29 мая. Она также рассказала, что причиной госпитализации стал бронхит. Об этом Слава рассказала в своих социальных сетях.
«Я уже дома, со мной все в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который я переносила на ногах», – написала она.
Певица также добавила, что не болеет воспалением лёгких или ковидом.
По словам певицы, она «сбежала» из больницы, чтобы проходить лечение амбулаторно.
«У меня очень затяжной бронхит, который переносила на ногах. Видимо, я не всесильна все-таки. Мне действительно было плохо, но я сбежала из больницы, сказала, чтобы лечили амбулаторно. Пью лекарства, ко мне будут приезжать ставить капельницы», – рассказала Слава.
29 мая певица Слава была экстренно госпитализирована с подозрением на воспаление легких.