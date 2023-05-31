В Израиле отменили два концерта Ольги Бузовой

В израильских городах Беэр-Шева и Хайфа отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Новость об этом накануне появилась на сайте оператора Biletru.co.il.

Впрочем, в наличии все еще есть билеты на два выступления звездной теледивы в Тель-Авиве. Сама Ольга, несмотря на огромное количество вопросов, которые фанаты задают ей в социальных сетях, не торопится с ответом. Никак не реагируют на новости в Сети и представители Бузовой.