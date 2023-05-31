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В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой

В израильских городах Беэр-Шева и Хайфа отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Новость об этом накануне появилась на сайте оператора Biletru.co.il.

В Израиле отменили два концерта Ольги Бузовой
© globallookpress.com

Известно, что выступления бывшей звезды телепроекта «Дом-2» должны были пройти в июне. Как отмечают местные СМИ, концерты Бузовой отменились из-за давления активистов, выступающих против специальной военной операции.

Впрочем, в наличии все еще есть билеты на два выступления звездной теледивы в Тель-Авиве. Сама Ольга, несмотря на огромное количество вопросов, которые фанаты задают ей в социальных сетях, не торопится с ответом. Никак не реагируют на новости в Сети и представители Бузовой.

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